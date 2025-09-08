Negli ultimi giorni l’attenzione pubblica si è concentrata su Kate Middleton non per un discorso istituzionale o un impegno ufficiale, ma per un dettaglio estetico che ha rapidamente fatto il giro del web: i suoi capelli. La principessa, tornata in pubblico dopo alcune settimane di assenza, ha mostrato una chioma inedita che non è passata inosservata, diventando subito oggetto di discussione.

In queste ore è arrivato anche il duro commento dell’hairstylist di Lady D.

Il nuovo look di Kate Middleton sorprende tutti

Il nuovo look, con lunghezze più evidenti e un colore sensibilmente più chiaro rispetto al castano abituale, ha sorpreso molti osservatori. Sui social si sono moltiplicati commenti e interpretazioni, tra chi ha apprezzato la novità e chi invece ha avanzato ipotesi più maliziose, arrivando persino a insinuare l’uso di una parrucca. Un dettaglio che, per alcuni, nasconderebbe motivazioni personali e delicate, spostando l’attenzione da una semplice scelta di stile a speculazioni ben più intrusive. Un tema particolarmente delicato, considerando che Kate ha reso pubblica lo scorso anno la sua battaglia contro il cancro, oggi dichiarato in remissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

“Vergognatevi”, orrore contro Kate Middleton: hairstylist di Lady D la difende

Proprio queste allusioni hanno spinto Sam McKnight, celebre hairstylist internazionale e parrucchiere personale di Lady Diana per molti anni, a intervenire con decisione. In un messaggio accorato, l’esperto ha definito “disgustosi” i commenti che speculano sulla condizione della principessa, ricordando come i capelli siano per ogni donna un elemento intimo e profondamente personale.

“Sono scioccato, inorridito, sgomento e disgustato da tutti i commenti sgradevoli sulla Principessa del Galles di oggi. I capelli di una donna sono molto personali, sono un’armatura, una difesa, una sicurezza e molto altro ancora. Non riesco a credere quanto siano malvagi e privi di qualsiasi tipo di empatia i commenti, la maggior parte dei quali apparentemente fatti da altre donne, che attaccano un’altra giovane donna vulnerabile, che non ha altra scelta, in virtù di chi ha sposato e del ruolo che ha assunto, di affrontare coraggiosamente il pubblico”.



McKnight ha invitato il pubblico a rispettare la sfera privata di Kate, sottolineando il coraggio con cui affronta la scena pubblica nonostante un percorso di salute non semplice.

“Sono sicuro che preferirebbe stare lontana dalla scena pubblica. Ha rappresentato il nostro Paese in modo brillante, discreto e altruistico, e il soft power che ancora abbiamo come nazione. Il cancro colpisce le persone in modo diverso, ma cambia la vita di tutti. Quindi, per l’amor del cielo, lasciatela in pace. Vergognatevi“.