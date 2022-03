Veronica Peparini, la somiglianza con Miriana Trevisan: “È da piccole che ce lo dicono”

Veronica Peparini ha commentato i rumor riguardanti la sua straordinaria somiglianza con Miriana Trevisan.

Veronica Peparini: la somiglianza con Miriana Trevisan

Durante la messa in onda del GF Vip 6 in molti hanno notato la straordinaria somiglianza tra la showgirl Miriana Trevisan e la ballerina e coreografa Veronica Peparini.

La stessa Peparini ha commentato i rumor riguardanti la sua somiglianza con l’ex concorrente del reality show affermando: “Lo so è da piccole che ce lo dicono e quando ero mora lo eravamo ancora di più“.

Veronica Peparini e Andreas Muller

Da alcuni anni Veronica Peparini fa coppia fissa con il ballerino Andreas Muller e oggi i due sembrano essere più felici e uniti che mai. Attraverso i social la coreografa ha scritto una romantica dedica al firmato in cui ha affermato:

“Questa è forse una delle prime foto nostre insieme.

Mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci, mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai. Noi ci siamo conosciuti in momenti e eta’ diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme..

ma nonostante ciò’ mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato con te tanti ostacoli! Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia..anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so quanto ci tieni e quanto puoi farcela! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno amore mio”.