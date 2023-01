Dalla Lombardia arriva una richiesta disperata: “Vi prego, aiutatemi a ritrovare la mia Teresa“.

L’appello di mamma Marcella sulla figlia è straziante ed è stato postato su Facebook. Ma cosa è accaduto? Che come spiega bene la Gazzetta del Mezzogiorno lei, Marcella Gallina, “è una donna disperata”.

“Aiutatemi a ritrovare la mia Teresa”

Da quanto si apprende da troppe ore la donna di Saronno non ha alcuna notizia di sua figlia ed è seriamente preoccupata, tanto preoccupata da aver affidato anche si social una accorata richiesta di aiuto che recepiamo volentieri nella speranza che in queste ore notturne fra l’undici ed il 12 gennaio tutto si sia risolto.

Marcella cerca notizie della figlia diciannovenne Teresa, che non è rientrata a casa. La mamma ha scelto Facebook come mezzo per denunciarne la scomparsa.

Cosa ha scritto la donna su Facebook

Ed ha scritto: “Mia figlia Teresa ieri non è tornata a casa, dopo averla lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti a scuola alle 8: non è mai entrata. L’ultimo tracciamento della sim risale a ieri verso le 16:30 a Cormano via Cadorna”.

E ancora: “Ha 19 anni, alta 171 centimetri, corporatura esile, occhi castani, capelli neri molto lunghi e ricci. Indossava un giaccone beige, tuta nera e scarpe bianche da ginnastica. Vi prego, contattatemi qui se l’avete vista e aiutatemi condividendo il post”.