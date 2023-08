Un uomo di 83 anni di Viadana, in provincia di Mantova, è uscito di casa per andare a cercare il suo cane ma nei pressi di un canale si è sentito male ed è morto annegato.

Viadana (Mantova), 83enne colto da malore improvviso muore annegato in un canale

Un uomo di 83 anni non riusciva a trovare il suo cane, così è uscito in sella alla sua bicicletta per andare a cercarlo. Vicino ad un canale è caduto dopo essere stato colto da un malore e purtroppo è morto annegato. La tragedia è avvenuta a Viadana, in provincia di Mantova. Secondo una ricostruzione, l’uomo di 83 anni è stato trovato morto in un canale vicino a casa sua. Tra le prime ipotesi quella che l’anziano si è sentito male mentre si trovava vicino all’acqua. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco.

L’anziano era uscito di casa perché non trovava più il suo cane ed era molto preoccupato. In sella alla sua bici era andato a cercarlo nelle vie vicino a casa. Ha raggiunto il canale per capire se il suo amico a quattro zampe era caduto nell’acqua. Mentre si trovava vicino al canale è stato colpito da un malore ed è morto annegato. A dare l’allarme sono stati i familiari, che non lo hanno visto tornare a casa.