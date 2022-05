Viaggio di ritorno da incubo per Valentina Ferragni: influencer fermata dalla Polizia

Di ritorno dal soggiorno alle Hawaii, Valentina Ferragni è stata suo malgrado protagonista di un viaggio da incubo. Cosa è successo.

Quello di Valentina Ferragni è stato un viaggio decisamente da dimenticare. L’influencer di ritorno dalle Hawaii dove aveva trascorso un soggiorno con il fidanzato Luca Vezil, è stata suo malgrado protagonista di una disavventura dietro l’altra. Valentina Ferragni è stata bloccata negli States 24 ore in più del previsto ed è stata fermata dalla Polizia: “dicono che potremmo essere pericolosi”, sono state le sue parole documentate su Instagram.

Valentina Ferragni fermata dalla polizia durante il viaggio di ritorno dalle Hawaii

Il lungo calvario della influencer è iniziato quando si è fermata a Los Angeles per fare scalo. Partita da Honolulu con la compagnia Delta, la giovane ha infatti perso le coincidenze che le avrebbero permesso di rientrare in Europa. Ciò è successo anche una seconda volta come ha scritto su Instagram: “Abbiamo perso di nuovo tutte le coincidenze […] abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso 2 volte i nostri 4 maledetti aerei.

Non ho parole”.

Il disagio non è stato da poco: Valentina Ferragni è stata costretta a passare la notte in aeroporto anche a causa dell’orario e vista la mancanza di voli disponibili.

Scomparsi i bagagli. L’influencer: “La peggiore compagnia della mia vita”

Questo purtroppo non è stato solo che una parte delle sventure che sono capitate alla sorella di Chiara Ferragni. L’influencer ha anche disperso i bagagli e nonostante gli airtag indicassero la loro posizione, stando al suo racconto, gli assistenti della compagnia si sono rifiutati di cercarli.

Infine la protesta: Valentina Ferragni si è seduta per terra, ma è stata allertata la polizia.

L’epilogo

L’epilogo è stato amaro. L’influencer e il fidanzato sono ripartiti da Los Angeles senza però i propri bagagli ormai compromessi. “Siamo partiti perché non potevamo perdere di nuovo il volo”, ha infine dichiarato.