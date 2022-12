La madre e uno dei fratelli di Gianluca Vialli, ricoverato a Londra in gravi condizioni, sono tornati a Cremona. L’ex calciatore sta meglio?

Le condizioni di Gianluca Vialli, ricoverato d’urgenza a Londra, stanno migliorando? È quanto lascia presagire la partenza della madre e di uno dei fratelli dell’ex calciatore che hanno lasciato il Regno Unito per fare ritorno a Cremona.

Vialli ricoverato a Londra, la madre e un fratello tornano a Cremona: si apre uno spiraglio

L’aggravarsi delle condizioni di Gianluca Vialli e il suo ricovero in ospedale a Londra avevano gettato in preda al panico il mondo del calcio e non solo. L’arrivo nella capitale britannica della madre 87enne dell’ex attaccante, poi, aveva gettato un’ombra funesta sull’intera vicenda, lasciando presagire il peggio. Ma, quanto trapelato nel tardo pomeriggio, sembra voler lasciare aperto uno spiraglio di speranza.

Stando a quanto riferito da Ansa, la madre di Vialli avrebbe lasciato il Regno Unito per fare ritorno a Cremona insieme a un altro dei suoi figli. Si attendono, quindi, conferme ufficiali circa il miglioramento del quadro clinico del capo delegazione della Nazionale e braccio destro del ct Roberto Mancini.

I messaggi di sostegno sui social

Le condizioni di Vialli, che dal 2017 lotta contro un tumore al pancreas, restano comunque molto delicate.

Ma è lecito sperare che l’ex calciatore abbia ancora tempo per combattere e vincere la sua battaglia contro la malattia. Appena una settimana fa, alla metà di dicembre, il capo delegazione della Nazionale aveva deciso di lasciare temporaneamente il suo incarico e concentrarsi esclusivamente sulla lotta contro il cancro.

Intanto, dopo aver appreso del ricovero, il popolo del web si è subito mobilitato esprimendo sostegno e vicinanza a Vialli e a tutta la sua famiglia.