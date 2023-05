Vicenza, il materasso prende fuoco: morta una 51enne

Tragedia a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove una donna di 51 anni è rimasta uccisa a causa di un incendio che è scoppiato all’interno della sua camera da letto. Il marito ha trasportato il suo corpo lontano dal fumo, ma per salvarla ormai era troppo tardi.

Vicenza, fuoco nella casa: muore donna di 51 anni, intossicato il marito

L’incendio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 3 Maggio, in via Alessandro Volta a Montecchio Maggiore. Una donna di 51 anni stava riposando sul letto della sua camera quando, per motivi ancora da accertare, il materasso in lattice ha preso fuoco. In pochi attimi, la camera da letto si è riempita di fumo. Il marito della donna è entrato nella stanza e ha trovato la moglie esanime; ha provato a portarla fuori e farla respirare, ma per lei non c’era già più nulla da fare.

L’intervento dei soccorsi e l’arrivo dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che si sono occupati di estinguere le fiamme e di arieggiare la stanza per far uscire tutto il fumo. Il marito, ancora in stato di shock per quanto accaduto, è stato accompagnato in pronto soccorso per fare degli accertamenti.