Victoria De Angelis senza reggiseno: “Cercando di non essere segnalata da Instagram…”

Victoria De Angelis ha pubblicato una foto bollente sui social e ha fatto il pieno di like.

La bassista dei Maneskin Victoria De Angelis è tornata a sedurre i fan di Instagram con alcuni scatti a dir poco bollenti.

Victoria De Angelis senza reggiseno

Victoria De Angelis si è mostrata spesso senza reggiseno durante i suoi concerti e più volte ha cercato di pubblicare alcune immagini senza veli su Instagram, che però sono state puntualmente cancellate dal famoso social network.

Questa volta la bassista dei Maneskin ha cercato di aggirare la censura di Instagram coprendo solamente i suoi capezzoli con delle emoticon a forma di cuore, e ben presto lo scatto ha fatto il pieno di like. “Cercando di non essere segnalata da Instagram ancora una volta”, ha scritto Victoria De Angelis.

Victoria De Angelis: la vita privata della bassista

Secondo indiscrezioni la musicista sarebbe fidanzata con una ragazza, ma per il momento lei ha preferito non confermare né smentire le voci in circolazione.

Da sempre Victoria è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e ha sempre preferito non parlare apertamente di determinate questioni.

Come lei anche il frontman dei Maneskin, Damiano David, è uscito allo scoperto con la fidanzata Giorgia Soleri solamente in tempi molto recenti. I due erano legati da ben 4 anni, ma il cantante ha sempre preferito tenere per sé i retroscena della liaison.

Rispetto al suo rapporto con Damiano (che in molti hanno creduto fosse il suo fidanzato) Victoria De Angelis ha confessato: “Abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa”.