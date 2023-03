Vigilanza Rai, Floridia (M5S) alla presidenza: verso l’accordo tra maggioranza e opposizione

La capogruppo al Senato del M5S, Barbara Floridia, è la favorita alla presidenza della Commissione Vigilanza Rai: si va verso l’accordo tra la maggioranza e le opposizioni.

È arrita l’intesa tra maggioranza e opposizione sulla presidenza della Commissione di Vigilanza sulla Rai, uno dei ruoli istituzionali nonché “casella di garanzia” che dopo le elezioni politiche spettano all’opposizione. A seguito della nomina di Lorenzo Guerini del Partito Democratico alla guida del Copasir, la presidenza della Commissione di Vigilanza sulla Rai dovrebbe essere assegnata al Movimento 5 Stelle. Tra i pentastellati, la scelta pare sia ricaduto su Barbara Floridia, ex sottosegretaria all’Istruzione e attuale capogruppo al Senato del M5S.

A quanto si apprende, la Commissione è stata convocata per il prossimo martedì 4 aprile.

Il totonomi e le ostilità del Terzo Polo

Nelle ultime settimane, i 5 Stelle guidati dall’ex premier Giuseppe Conte avevano fatto il nome del vicepresidente del Movimento Riccardo Ricciardi. La candidatura è stata, però, prontamente bocciata dalla maggioranza e, soprattutto, da Forza Italia. In un secondo momento, i riflettori si erano accesi sull’ex sindaco di Torino Chiara Appendino che, però, non fa parte della Vigilanza. Al fine di evitare un cambio in corsa, dunque, il gruppo politico di Conte ha deciso di virare verso Floridia.

Il nome della capogruppo pentastellata a Palazzo Madama dovrebbe trovare maggioranza e opposizione concordi, a eccezione del Terzo Polo che difende e porta avanti la candidatura di Maria Elena Boschi.