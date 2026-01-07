Vincite della Lotteria Italia 2026: Roma si aggiudica 5 milioni di euro!

Scopri tutto sui premi della Lotteria Italia 2026 e le vincite nel Lazio. Esplora le informazioni dettagliate e aggiornate sui premi disponibili, le modalità di partecipazione e le storie di successo dei vincitori nel Lazio. Non perdere l'occasione di conoscere le ultime novità e statistiche sulla Lotteria Italia 2026!

La Lotteria Italia ha svolto la sua annuale estrazione, regalando momenti di grande emozione a milioni di italiani. Quest’anno, la fortuna ha sorriso particolarmente alla Capitale, dove è stato assegnato il primo premio da 5 milioni di euro. Il biglietto vincente, contrassegnato con il codice T270462, è stato venduto a Roma, rendendo felice un fortunato cittadino.

Premi significativi e vincitori

Roma non è stata l’unica a festeggiare. Anche Ciampino, un comune vicino, ha visto il suo abitante ricevere il secondo premio della Lotteria Italia, pari a 2,5 milioni di euro, con il biglietto E334755. Un altro importante riconoscimento è andato a Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia, che ha visto il suo biglietto L430243 portare a casa un premio di 2 milioni.

Distribuzione dei premi aggiuntivi

Le vincite non si fermano qui: il quarto premio, di 1,5 milioni di euro, è stato assegnato a Jerzu in Sardegna, mentre il quinto premio di 1 milione è andato ad Albano Laziale, un comune della provincia di Roma, con il biglietto Q331024. In totale, il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ha distribuito ben 306 premi per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro.

Il premio speciale e l’incremento delle vendite

In occasione dell’estrazione, è stato anche assegnato un premio speciale di 300.000 euro, estratto durante la trasmissione Affari tuoi, che ha colpito il biglietto M291089, venduto ad Auronzo di Cadore in Belluno. Questo primo esperimento di estrazione speciale ha reso la serata ancora più avvincente e partecipativa.

Le vendite dei biglietti hanno registrato un notevole aumento. Sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo una raccolta totale che supera i 48 milioni di euro. I rivenditori che hanno venduto i biglietti vincenti riceveranno premi per un totale di 188.000 euro.

Consultazione dei biglietti vincenti e scadenze

Per chi desidera controllare i propri biglietti, l’elenco completo dei numeri vincenti sarà disponibile sul sito ufficiale www.adm.gov.it. È importante notare che i vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per riscuotere i premi, presentando i biglietti originali presso gli appositi sportelli. La corretta procedura di richiesta del premio è fondamentale per evitare inconvenienti.

La Lotteria Italia 2026 ha portato una ventata di fortuna e speranza a molte persone. La tradizione continua, e con essa, l’attesa per le future edizioni.