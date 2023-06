Virgin Galactic, andata a buon fine la prima missione Galactic 01: a bordo 4 italiani

La prima missione Galactic ha avuto un esito positivo. Il volo della durata di 75 minuti è rientrato allo spazioporto di New Mexico.

La prima missione di Virgin Galactic, denominata Galactic 01 è terminata con successo. Sul primo volo spaziale commerciale erano presenti quattro italiani provenienti dall’aeronautica Italiana e dal Consiglio nazionale delle ricerche: tra questi il colonnello Walter Villadei, il tenente colonnello Angelo Landolfi e l’ingegnere Pantalone Carlucci.

Virgin Galactic, andato a buon fine il volo spaziale commerciale: a bordo 4 italiani

Sul volo che ha avuto una durata di 75 minuti, sono stati effettuati – si legge dalla nota di Virgin Galactic – 13 esperimenti “autonomi e curati dall’uomo per esaminare il campo biomedico, la termo-fluido dinamica e lo sviluppo di innovativi e sostenibili materiali in condizioni di microgravità”. È stato altresì aggiunto che è stata “valutata e misurata l’ipergravità sugli effetti di transizione sul corpo umano inclusi i dati delle proprietà sia fisici che biologici”. A questi vanno aggiunti i “Dati raccolti attraverso payload e sensori di ricerca indossabili e da payload di ricerca autonomi montati nella cabina del sistema di rack di carico utile di Virgin Galactic”.

Congratulazioni all’Aeronautica Militare, al Consiglio Nazionale delle Ricerche e a tutto il personale coinvolto per il successo della missione #Virtute1. Un traguardo che rappresenta un validissimo esempio di collaborazione istituzionale e una prima tappa verso lo sviluppo nella… pic.twitter.com/JwEuUGwWL0 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 29, 2023

Il messaggio di Guido Crosetto

Nel frattempo sono arrivati attraverso Twitter i commenti del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Grandi il Colonnello Astronauta Villadei ed il Tenente Colonnello Medico Landolfi dell’Aeronautica Militare in volo suborbitale. Il Capo di Stato Maggiore Goretti mi scrive: “Abbiamo aperto una via del futuro! E l’italia è prima, la Difesa è prima e AM è prima!” Ed ha ragione.”

Così infine il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Congratulazioni all’Aeronautica Militare, al Consiglio Nazionale delle Ricerche e a tutto il personale coinvolto per il successo della missione Virtute1. Un traguardo che rappresenta un validissimo esempio di collaborazione istituzionale e una prima tappa verso lo sviluppo nella nostra Nazione del volo suborbitale. Con l’occasione rinnovo inoltre gli auguri per la ricorrenza, quest’anno, del centenario della fondazione sia dell’AM che del CNR, istituzioni che hanno saputo rinnovarsi ed accettare la sfida di essere sempre al passo dell’innovazione tecnologica e, con questa missione, hanno operato efficacemente e in sinergia a supporto dell’Italia”.