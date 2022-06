Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, è amore? I fan notano indizi che fanno ben sperare.

E’ scoppiato l’amore tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni? Secondo i beninformati, i due avrebbero una relazione e alcune canzoni dell’ultimo cd dell’artista sarebbero dedicate proprio alla comica. Gli indizi non mancano.

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: è amore?

Tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni potrebbe essere scoppiato un “Piccolo grande amore“. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto una chiara segnalazione da un fan: “Claudio Baglioni e Deianira hanno una storia, ne sai niente? Lei ha pubblicato una foto con #UnoeDue, che è una canzone del nuovo album di Claudio“. Dopo questo primo messaggio, tanti altri seguaci della Marzano hanno contribuito a ricostruire quella che appare come una vera e propria relazione.

Virginia e Claudio: gli indizi della love story

Deianira ha pubblicato altri messaggi, che svelano quelli che potrebbero essere gli indizi di una storia in corso tra Baglioni e la Raffaele. Un utente, ad esempio, sostiene che la vecchia compagna del cantante fino a qualche tempo fa era sempre presente ai suoi concerti, mentre adesso è sparita dai radar. Pare, inoltre, che Claudio abbia assistito ad uno spettacolo di Virginia e che poi ci sia stato anche un incontro dietro le quinte, che la manager della comica avrebbe commentato con un “Siete bellissimi“.

Lo strano comportamento di Virginia

Tutto qui? Ovvio che no. I fan più accaniti di Baglioni sostengono che la love story con Virginia vada avanti già da un po’. Molte delle canzoni contenute nel nuovo disco dell’artista, infatti, sembrano dedicate proprio a lei. Inoltre, la Raffaele piazza like social solo ai commenti che parlano di Claudio e dei suoi brani. Al momento, è bene sottolinearlo, i due non hanno confermato o smentito la presunta relazione.