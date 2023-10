Guai per l’ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust di Teulada. La donna, nipote dell’indimenticabile Antonella Lualdi, è stata sorpresa a rubare all’interno di un auto.

Virginia Sanjust di Teulada pizzicata a rubare

Virginia Sanjust di Teulada, nipote di Antonella Lualdi, è stata condannata per furto. L’ex annunciatrice Rai è stata sorpresa dai Carabinieri mentre era intenta a rubare all’interno di una Smart. “Cercavo soldi perché vivo in strada“, avrebbe riferito la 46enne quando le forze dell’ordine l’hanno pizzicata.

Virginia Sanjust di Teulada condannata per furto

La Sanjust di Teulada, che aveva già alcuni precedenti, è stata processata per direttissima e condannata in via definitiva per furto. Dovrà scontare due mesi e 20 giorni ai domiciliari. Soltanto alcuni giorni fa, Virginia era stata assolta per tentata estorsione ai danni della nonna Antonella Lualdi, morta lo scorso agosto.

Virginia Sanjust di Teulada ha problemi psichiatrici

Stando a quanto sostiene la figlia di Virginia Sanjust di Teulada, raggiunta da Repubblica, l’ex annunciatrice Rai ha problemi psichiatrici. Ha dichiarato: