Vittoria Marocco, festa a Milano: accoltellato un giovane di 30 anni. È grave

Paura e tensione durante i festeggiamenti della comunità marocchina che è scesa nuovamente per le strade di Milano per celebrare la vittoria del Marocco sul Portogallo.

Intorno alle 19 di sabato 10 dicembre si è consumato il dramma: in viale Tunisia, un giovane di 30 anni ha subito un’aggressione. Stando a quanto si apprende la vittima è stata accoltellata. Le sue condizioni sarebbero molto critiche.

Partono anche i fuochi a #Milano qui in corso Buenos Aires #Maroccopic.twitter.com/DZcEE6oQqp — Franco Sala (@franco_sala) December 10, 2022

Accoltellato un giovane durante i festeggiamenti del Marocco

Sarebbero ancora diversi gli aspetti da chiarire, ma stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, la situazione sarebbe degenerata a seguito di una lite tra due persone. Il giovane si sarebbe poi messo in mezzo tra questi ultimi nel tentativo di calmare le acque. In seguito all’accoltellamento, l’aggressore sarebbe fuggito.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia. La vittima, rimasta gravemente ferita, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118, quindi è stata trasferita d’urgenza al Policlinico.

Com’è accaduto in seguito alla vittoria contro la Spagna, la festa dei tifosi del Marocco si è spostata in altre città della Lombardia e non solo tra le quali si segnalano Varese, Legnano e Gallarate. In particolare – riporta VareseNews – a Legnano, Piazza IV Novembre sarebbe stata letteralmente riempita dai tifosi del Marocco.