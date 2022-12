Mondiali Qatar, il Marocco va ai quarti e la festa si sposta in strada

Il Marocco ha battuto la Spagna ai rigori con il punteggio di 3-0.

Così la festa si rapidamente spostata in diverse città italiane dove le varie comunità marocchine si sono riunite per festeggiare la loro nazionale che clamorosamente è andata ai quarti di finale dei mondiali del Qatar. Non sono mancate le criticità come a Milano dove il traffico di Corso Buenos Aires è andato letteralmente in tilt.

Mondiali in Qatar, il Marocco passa ai quarti e i tifosi festeggiano

Proprio nel capoluogo lombardo, in migliaia sono corsi a festeggiare, il tutto con tanto di fumogeni o ancora bandiere. In quartieri come Corvetto e Giambellino sono stati fatti esplodere i fuochi d’artificio. Si segnala inoltre l’intervento delle Forze dell’ordine, mentre la pagina Instagram “Milanobelladadio” ha condiviso un video di quanto avvenuto in Piazza Gae Aulenti: “Lo spazio messo a disposizione dal Comune per vedere Spagna Marocco è in queste condizioni; siamo in Piazza Gae Aulenti.

Il Marocco passa il turno vincendo contro la Spagna ai calci di rigore”.

La situazione a Verona

Nella città scaligera la comunità del Marocco si è diretta verso Piazza Bra per fare festa. Stando a quanto riporta la testata “L’Arena”, la piazza è stata chiusa, mentre il traffico è stato fatto deviare su Piazza Cittadella.

A Verona è presente una nutrita comunità proveniente da questo paese: si parla di circa 14mila persone, un numero che corrisponde al 12% delle persone straniere residenti in provincia.

Sponstandoci infine in Abruzzo, si segnala che a Luco dei Marsi c’è la comunità marocchina più grande della regione. Qui le persone hanno riempito la strada principale.