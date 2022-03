Vladimir Luxuria: “Vi svelo com’è la D’Urso dietro le quinte”

Vladimir Luxuria: “Io la conosco e lei è una vera guerriera, una donna e una professionista combattiva, vi svelo com’è davvero la D’Urso nel backstage"

Lui, Vladimir Luxuria, lo ha detto a pochi giorni dallo scoppiettante avvio de La Pupa e il Secchione e nella sua qualità di ospite nella prima puntata de La Pupa Party: “Vi svelo com’è Barbara D’Urso dietro le quinte”. L’opinionista già mattatore a L’Isola dei Famosi fa un ritratto molto realistico della conduttrice e spiega che l’idea di metterla alla conduzione del programma di Italia 1 è stata vincente.

Ha detto Luxuria: “Per questo programma, la conduzione di Barbara d’Urso è una grande garanzia. Lei è una grandissima esperta di reality e aver trasformato questa trasmissione in uno show e in un reality è un valore aggiunto”.

Vladimir Luxuria: “Vi svelo com’è la D’Urso”

E ancora: “Servirà a conoscere ancora meglio i personaggi”. E nel backstage, com’è “Carmelita”? “Cosa mi aspetto da Barbara? Io la conosco e lei è una vera guerriera, una donna e una professionista combattiva.

So che ha avuto tanti problemi in questi giorni per il programma, tra cambi e questa cosa del Covid. Però credetemi, lei è una che riesce a tenere il timone ben saldo anche quando il mare è in tempesta”.

“Non mette mai agitazione e rispetta le persone”

Spiega Vladimir: “La d’Urso non ti mette mai agitazione dietro le quinte ed è una che rispetta moltissimo le persone con cui lavora e questa non è una cosa scontata credetemi.

Sono stata in tante sue trasmissioni, non l’ho mai sentita urlare nel backstage e non l’ho mai sentita fare una scenata o trattare male le persone che lavorano con lei. Per me questa è una grandissima dote, significa portare rispetto a tutti. E credetemi che non sempre è così in televisione”.