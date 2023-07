Un volo della Delta Airlines con destinazione New York è partito con una tempesta in corso dall'aeroporto di Milano Malpensa: costretto a un atterraggio di emergenza a Roma, l'Ansv sta valutando se aprire o meno un'inchiesta

Era il 24 luglio 2023 e un volo intercontinentale della Delta Airlines con destinazione New York è partito con una tempesta in corso dall’aeroporto di Milano Malpensa. Il velivolo è stato poi costretto a un atterraggio di emergenza a Roma. Come riporta Repubblica, i meteorologi della società svizzera Meteomatics hanno provato a ricostruire in un dossier i movimenti del velivolo, un Boeing 767-300. Ecco cosa ne è venuto fuori.

La dinamica del volo

Il velivolo della compagnia americana è decollato alle 12:50: il temporale si era già scatenato sul lato Ovest dello scalo milanese. La perturbazione era iniziata quando il vettore era ancora fermo sulla pista 35R, interessata da chicchi di grandine con dimensioni notevoli (fino a cinque centimetri di diametro). Secondo i meteorologi, in quota l’aereo si è inoltrato al centro della tempesta: la ricostruzione virtuale mostra una virata verso Sud, nella quale il vettore è stato colpito da chicchi di grandine dal diametro di quattro centimetri. Constatati i danni, il velivolo si è detto impossibilitato a proseguire la traversata intercontinentale verso Ovest. Così, dopo aver lanciato un alert 7700 (situazione di emergenza in corso), l’aereo ha puntato verso Roma Fiumicino atterrandovi alle 13:50.

L’analisi dei fatti: inchiesta o no?

Una volta atterrato, si è appurato che il Boeing ha subìto danni su entrambe le ali, su uno dei due motori e sul finestrino della cabina di pilotaggio oltre che al muso. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) sta analizzando le informazioni sulla vicenda, cercandone altre, per classificare esattamente l’evento e decidere se aprire o meno un’inchiesta.