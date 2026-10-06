Piera Meloni ha lasciato in diretta il fidanzato Gian Marco Ciaccia, entrato nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto. Il giovane romano si era anche tatuato il nome della gieffina sulla base del pollice della mano destra e il suo volto sull'avambraccio.

Una serata da dimenticare per Gian Marco Ciaccia, fidanzato (o meglio ex) di Piera Meloni. Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, il giovane romano ha fatto ingresso nella casa per un confronto con Piera, confronto però finito non nel modo che credeva. Ma ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Grande Fratello Vip: Piera Meloni lascia Gian Marco Ciaccia

Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre 2026, del Grande Fratello Vip. Attesissimo era infatti l’ingresso nella casa di Gian Marco Ciaccia, fidanzato di Piera Meloni, per un confronto, dopo che la gieffina si è avvicinata molto al volto di “Italia Shore” Alessandro Roncaccia.

Gian Marco e Piera si sono seduti l’uno di fronte all’altro, col giovane romano: “Speravo che questa storia finisse con la mia lettera. Quando sei entrata ti ho sentito parlare di limiti, dicendo che fare questa esperienza da fidanzata è limitante. Vorrei capire perché.” E ancora: “Noi abbiamo preso casa insieme un mese fa.

Tu dici che non sai fingere, ma avevi i dubbi eppure abbiamo preso casa insieme. Allora tu sai fingere.” Piera Meloni, visibilmente addolorata, specie quando nota il suo nome tatuato sulla base del pollice della mano destra. Alla fine però decide di lasciarlo in diretta: “Per ora meglio che ognuno prenda la sua strada.”

Gf Vip, Gian Marco Ciaccia beffato: Piera lo lascia, lui si era tatuato il suo volto sul braccio

Ieri sera durane il confronto nella casa del Grande Fratello Vip, Piera Meloni ha lasciato Gian Marco Ciaccia. La gieffina è apparsa addolorata, specie quando ha notato che Gian Marco si era fatto tatuare il suo nome. Un gesto compiuto dal giovane mentre vedeva Piera cedere alla tentazione del nuovo arrivato Alessandro Roncaccia: “Mi sono tatuato il tuo nome durante una puntata del Grande Fratello. Era la prima in cui ho visto i suoi video con Roncaccia. Ero veramente sicuro, mi fidavo tanto ed ero convinto che questa cosa ci avrebbe portato a essere più uniti.” Come rivela FanPage, in realtà non si tratta del primo tatuaggio di Gian Marco Ciaccia dedicato a Piera Meloni, su Twitch, alcuni mesi fa durante un live con Il Rosso, aveva mostrato l’altro tatuaggio, ovvero i l volto di Piera sull’avambraccio.