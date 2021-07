Wanda Nara a Ibiza: il bikini da urlo che scatena i fan sui social

La super caliente Wanda Nata ha regalato un nuovo scatto da urlo ai suoi fan di Instagram: la foto da infarto sulla spiaggia di Ibiza

Un nuovo scatto ha letteralmente fatto impazzire i moltissimi follower di Wanda Nara. Direttamente da Ibiza, la moglie e procuratrice sportiva dell’attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi ha difatti condiviso sui social una foto in bikini che mette in mostra tutta la sua avvenenza.

Cappello di paglia, occhiali da sole e costume adamitico hanno reso ancora una volta lady Icardi la regina dei like su Instagram, dove non manca mai di aggiornare i fan in merito alla sua quotidianità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara si gode le sue vacanze

Solo pochi giorni fa, Wanda Nara si trovava a Capri in vacanza, con al seguito le due figlie. Nella spettacolare isola del Golfo di Napoli si era lasciata immortalare in video e foto poi pubblicate sui suoi profili social. Tra questi contenuti, tuttavia, uno ha rischiato di costarle molto salato. Come dimostrano alcune IG Stories con in sottofondo il brano Volare di Domenico Modugno, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è infatti goduta un bagno nelle acque cristalline della Grotta Azzurra, interdette però alla balneazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

L’area, considerata un sito museale molto delicato, è anche interessata da una specifica ordinanza della Capitaneria di Porto che vieta appunto di fare il bagno nella Grotta Azzurra per motivi di sicurezza.

Le sanzioni previste per chi trasgredisce tali regole vanno da mille a tremila euro di multa. Nonostante ciò, sono ancora molti coloro i quali non resistono alla bellezza del posto e sfidano le norme pur di fare un tuffo in quelle acque da sogno.