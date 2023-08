Wanda Nara ha davvero una malattia seria? Secondo la matrigna Alicia Barbasola, assolutamente no. La moglie di Mauro Icardi avrebbe inventato tutto e la donna avrebbe delle chat che lo provano.

Wanda Nara, la malattia è fake? Parla la matrigna

Qualche settimana fa sono uscite delle notizie preoccupanti sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Secondo i media, la moglie di Mauro Icardi ha una malattia potenzialmente mortale, la leucemia, che l’ha costretta al ricovero. La matrigna della manager, tale Alicia Barbasola, ha smentito tutto.

Alicia Barbasola smentisce Wanda: la malattia non esiste

Alicia Barbasola, ospite del programma televisivo argentino ‘Nosotros a la Mañana‘, ha dichiarato che Wanda non è malata. La matrigna, visto che la Nara continua a non essere chiara sulle sue condizioni di salute, ha deciso di rompere il silenzio. A suo dire, la figlioccia ha architettato tutto, tanto che è stata lei a far circolare le voci sulla leucemia.

Wanda Nara: chat provano che la malattia è fake

La matrigna di Wanda è in possesso di una serie di chat tra Wanda ed il suo migliore amico, Kennys Palacios, in cui emerge che non ha alcuna malattia. Non solo, Alicia ha sottolineato che ha promesso di dare le chat ad un giornalista, per cui presto uscirà tutta la verità. Al momento, la signora Icardi non ha commentato la faccenda.