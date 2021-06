Wanda Nara: lo scatto del foro alle orecchie con le figlie per scopi pubblicitari

Wanda Nara ha postato sui social il momento del foro alle orecchie fatto insieme alle figlie Francesca e Isabella

Un pomeriggio per sole donne è quello che Wanda Nara si è regalata insieme alle figlie Francesca di 6 anni e Isabella di 4. Tutte e tre si sono infatti recate in gioielleria per farsi forare le orecchie, col primo buco per le bambine e il secondo per la mamma.

Le piccole, super eccitate ed emozionate, sono state tranquillizzate dalla showgirl argentina, che le ha anche aiutate nella scelta del monile da inserire all’orecchio. Tra baci e sorrisi, poco importa se dietro all’operazione ci fosse una trovata pubblicitaria. Il particolare momento in famiglia è stato ugualmente indimenticabile, a suggello di un piccolo ricordo tra mamma e figlie.

Wanda Nara sotto accusa per i figli

“Ieri io e le bimbe siamo passate in boutique per un’experience super! La più coraggiosa è stata Francesca, che senza pensarci ha voluto fare un nuovo #earpiercing, ma alla fine nonostante la paura ho ceduto anche io! Vi piacciono i miei nuovi orecchini?”. Così ha di fatto scritto nel post in questione la procuratrice sportiva, che solo poche ore fa è stata nuovamente attaccata dall’ex compagno Maxi Lopez su Instagram.

Il calciatore ha infatti condiviso un messaggio dove parlava dei figli Valentino, Benedicto e Constantino nati dalla passata relazione con Wanda Nara, che però non vede da tempo a quanto pare proprio per decisione dell’attuale Lady Icardi.