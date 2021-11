Wanda Nara ritrova la serenità con Icardi e lancia la sua prima linea di bikini: i dettagli

Wanda Nara ha lanciato sul mercato la sua prima linea di costumi da bagno e intanto, con Icardi, sembra aver ritrovato la serenità.

Dopo lo scandalo relativo al tradimento subito da parte di suo marito, Mauro Icardi, Wanda Nara sembra aver riconquistato la felicità e sul web ha lanciato la sua prima linea di costumi.

Wanda Nara: la linea di costumi

Ora che tra lei e Icardi sembra essere tornato il sereno, Wanda Nara ha colto l’occasione per lanciare sul mercato la sua nuova linea di bikini, Wanda Swim.

Sui social la manager e showgirl si è mostrata più seducente che mai con alcuni dei costumi realizzati per la sua nuova collezione personalizzata, e sui social ha già fatto il pieno di like.

Wanda Nara e Icardi

Nel frattempo sembra che lei e Icardi – contro ogni pronostico – siano riusciti a ritrovare la serenità: dopo lo scandalo relativo al tradimento del calciatore, Wanda Nara ha accettato le sue scuse e ha deciso di non divorziare (almeno per il momento).

La showgirl ha raggiunto suo marito a Parigi, dove condividono un lussuoso appartamento insieme ai loro cinque figli (3 dei quali nati dal precedente matrimonio tra Wanda Nara e Maxi Lopez).

In una recente intervista rilasciata in merito a quanto accaduto tra lei, Icardi e la modella Eugenia Suarez, Wanda Nara ha affermato: “Ora però mi fido ciecamentedi Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne e starei tranquilla. Siamo stati in grado di sceglierci di nuovo”.

Wanda Nara: il tradimento

La showgirl ha ammesso di aver scoperto lo scambio di messaggi tra suo marito e la modella Eugenia Suarez mentre si trovava in un maneggio in compagnia del calciatore e dei suoi bambini. La prima reazione della famosa showgirl sarebbe stata quella di fare i bagagli e rientrare in Italia, ma a quanto pare – dopo molte insistenze – Mauro Icardi è riuscito a farsi perdonare e le ha rivelato che tra lui e la top model non ci sarebbe stato nulla.

“Sono sempre al telefono e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la guerra. Con Mauro ci siamo sempre mostrati tutto. Ho sempre controllato il cellulare e non ho mai trovato nulla. Abbiamo iniziato la nostra relazione da amici. Gli ho sempre detto tutto e lui tutto a me. I calciatori devono sapere che hanno il potere che qualsiasi loro messaggio o reazione faccia morire qualsiasi donna”, ha dichiarato la showgirl.