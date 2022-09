Wanna Marchi compie 80 anni: nessuna festa per la regina delle televendite perché sta ancora "soffrendo molto" per la morte del secondo marito.

Venerdì 2 settembre 2022, Wanna Marchi compie 80 anni. La donna, diventata vedova da poco, non si concederà un party stratosferico, se non una cena con i suoi affetti più cari. I festeggiamenti sono rimandati e, magari, coincideranno con l’uscita della serie su Netflix e del libro.

Wanna Marchi compie 80 anni

Wanna Marchi, considerata la regina delle televendite, compie 80 anni. Il 2 settembre, giorno del suo compleanno, non si concederà nessuna festa perché è ancora in lutto per la morte del secondo marito Francesco Campana. L’uomo le è stato accanto negli ultimi 35 anni della sua vita, alcuni dei quali trascorsi in carcere con l’accusa di truffa e bancarotta. Stando a quanto si legge su Adnkronos, la figlia Stefania Nobile ha dichiarato che Wanna “sta soffrendo molto“.

Nessuna festa per Wanna Marchi, solo una cena in famiglia

Sembra che la Marchi si concederà soltanto una semplice cena con i suoi affetti più cari. Di certo sarà presente la figlia Stefania, con la quale ha condiviso sia il carcere che la rinascita. Le due, come sappiamo da qualche tempo, saranno protagoniste di una serie tv che vedrà luce su Netflix il prossimo 21 settembre. Non solo, nello stesso giorno uscirà anche un libro ‘scritto’ da Wanna che racconterà tutta la sua esistenza.

Wanna Marchi: da carnefice a vittima

Dopo aver scontato la condanna per truffa e bancarotta, Wanna e Stefania hanno ripreso in mano le loro vite. Hanno saputo reinventarsi, aprendo un ristorante in Albania e diventando food blogger. Madre e figlia non vendono più pozioni magiche o “sale a dei deficienti che ci hanno creduto“, ma hanno un vero lavoro. Hanno capito gli errori fatti? Lo scopriremo guardando la serie tv, che promette confessioni e colpi di scena.