Whatsapp apre alle reactions? Tutte le indiscrezioni per la nuova versione

Reactions nella nuova versione beta di Whatsapp. Gli esperti del web confermano la presenza della nuova funzione nell'app di messaggistica più usata.

Tutti in trepidante attesa della nuova release di Whatsapp. Sul web è corsa alle anticipazioni ma tutto ancora è da mandare al beta test. Nella nuova versione di Whatsapp sembra però certo ci saranno le reactions.

Cosa sono le reactions nella nuova versione Whatsapp?

Sui social è noto il termine reactions per indicare quelle reazioni veloci che possono essere azionate in risposta ad un elemento o messaggio. Il primo ad introdurle fu Facebook, partendo dalle più comuni come l’ormai classico “mi piace”.

Non è inusuale che la versione beta dia luogo a curiosità e indiscrezioni, come l‘introduzione della nuova funzione sulle storie, che risale a gennaio, dopo le polemiche sulla privacy.

I tecnici hanno scandagliato la versione beta scoprendo che nel menù, alla sezione notifiche è stata aggiunta la voce “reaction notifications”.

Questo ci fa capire che il sistema di messaggistica sta predisponendo questa nuova funzione.

Parliamo della versione denominata 2.21.24.8, disponibile ora solo per Android. Un update esclusivo per chi è iscritto al servizio beta, che serve a testare le novità prima che vengano rilasciate a tutti gli utenti.

Nuova versione Whatsapp e non solo: le reactions sulle altre piattaforme

Ma se su Facebook sono molte le diverse reactions possibili, su Instagram è il cuoricino l’unica possibilità di reacion veloce.

L’aspetto delle reactions è uno dei più importanti per gli utenti delle piattaforme social e dei sistemi di messaggistica. Negli ultimi anni è diventata una vera e propria comunicazione in codice, ispirata dalla simbologia degli emoji, ovvero le faccine o smile.

Le reactions aggiungono trasporto a quelle comunicazioni che non necessitano di parole, e sui social sarebbe più difficile far risultare. Ecco perché gli sviluppatori le hanno introdotte sempre più frequentemente nel settore della comunicazione fra utenti.

Whatsapp reactions: tutti in attesa del rilascio della nuova versione

Ecco che il sito WABetainfo ci svela tutte le indiscrezioni sulla prossima versione in fase di test per Whatsapp.

Le reactions sembrano essere confermate dalla presenza nel menù di un’apposito spazio per la loro notifica. Ma ci avvertono gli esperti che queste non saranno le uniche nuove migliorie. Non ci resta che esplorare la versione beta in attesa che venga programmata, dopo la fase attuale di test, una release per tutti gli utenti.

Dopo il grande down che Whatsapp ha avuto lo scorso 4 ottobre, sono molti i punti che il colosso della comunicazione deve recuperare per riacquistare la fiducia nei consumatori. La concorrenza è spietata nel settore digitale.

Chi sa se in futuro vedremo questi colossi unirsi, come abbiamo già osservato con Google e Youtube o con Facebook ed Instagram o vedremo una maggiore separazione degli usi e dei linguaggi per ogni fornitore?

Resta solo rimanere aggiornati all’ultima versione!