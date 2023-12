Wonka (“Charlie and the Chocolate Factory”), film diretto da Paul King, sta per uscire nelle sale. I fan sono letteralmente impazziti davanti al red carpet di Timothée Chalamet e Hugh Grant.

Wonka sta per arrivare al cinema: ecco quando

Manca pochissimo: il 14 dicembre 2023 esce nelle sale cinematografiche italiane Wonka (“Charlie and the Chocolate Factory”), film diretto da Paul King. Si tratta del prequel del celebre romanzo di Roald Dahl “La fabbrica di cioccolato” (1964), sulle origini del cioccolataio Willy Wonka.

Wonka: il red carpet di Timothée Chalamet e Hugh Grant

Sul red carpet di Los Angeles per la prima di Wonka i riflettori sono stati puntati soprattutto sul protagonista Timothée Chalamet. I fan sono andati in deliro, anche quando è apparso Hugh Grant, che ha affiancato l’attore statunitense di origini francesi.

Wonka: tante aspettative per il film con Timothée Chalamet e Hugh Grant

In attesa che Wonka esca nelle sale cinematografiche italiane – giovedì 14 dicembre 2023 – possiamo anticipare che ci sono tante aspettative sul film. La pellicola sul cioccolato piace a grandi e piccini ed è destinata a diventare la pellicola delle feste, quella che riunirà nei cinema tante generazioni. La conferma del successo arriverà con gli incassi dei botteghini.