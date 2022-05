La compagnia WordRated è in cerca di persone disposte a leggere romanzi, con una paga di 200 dollari l'uno. Ecco come candidarsi.

Siete appassionati di romanzi? Non potete perdere l’offerta della compagnia WordRated, che sta cercando persone disposte a leggere romanzi e prendere appunti con una paga di 200 dollari ogni libro letto.

WordRated, la compagnia che paga 200 dollari per ogni romanzo letto

La compagnia WordRated ha deciso di pagare 200 dollari per leggere romanzi, in inglese. La compagnia ha un form per candidarsi alla posizione sul proprio sito web e sicuramente questa offerta sarà un grande successo. Alla fine della lettura è richiesta la compilazione di un questionario per ottenere diverse informazioni. Viene chiesto quanti personaggi appartengono ad un certo genere, quali sono le ambientazioni e molte altre domande. Secondo NewsWeek, che ha dato per primo la notizia, la lista dei titoli da leggere riguarda sia i classici sia le novità tra i bestseller del New York Times.

La compagnia stessa fornirà i testi, anche se per il momento non è chiaro se in pdf o in formato cartaceo.

Lo scopo dell’offerta

Lo scopo di questo progetto è di ricavare un database di informazioni facilmente consultabili sui libri, un modo per analizzarli in modo più profondo. Proprio per questo alla fine della lettura deve essere compilato un questionario. Il lavoro è da freelance e da remoto, ma su Reddit alcuni utenti hanno fatto notare che il tempo impiegato per leggere un libro e raccogliere quelle note vale molto di più di 200 dollari.

Nonostante in certi Paesi non sia poco, è al di sotto di qualsiasi paga minima. WordRater selezionerà tra i 10 e i 20 lettori.