Zanzare di notte: come allontanarle da casa

L'uso di braccialetti antizanzare, piante e oli essenziali da mettere vicino alle finestre impedisce alle zanzare di notte di entrare in casa.

Nel buio della notte, capita di sentire un fastidio, un ronzio che comincia a rimbombare nelle orecchie tormentando i sonni. Un ronzio dovuto alla presenza in casa di ospiti sgraditi quali le zanzare di notte che cominciano ad agire e anche a pungere. Vediamo quali metodi per allontanarne e continuare a dormire tranquillamente.

Zanzare di notte

Durante la notte, può capitare mentre si sta dormendo placidamente, di sentire un ronzio alquanto fastidioso e disturbante. Si tratta delle zanzare, insetti che tendono ad agire molto di più in questa fase notturna rispetto alle ore della giornata. Man mano che la luce del sole cala, ecco che questi ospiti giungono in casa e agiscono durante la notte.

Oltre al fastidio che questi insetti danno, non permettono neanche di riposare correttamente. Possono anche rappresentare un problema dal momento che, agendo indisturbate, tendono maggiormente a pizzicare durante questa fase. Sebbene siano insetti che possono agire e anche pungere in qualsiasi momento del giorno, le loro abitudini sono maggiormente attive durante la notte.

Le alte temperature dei giorni e dei mesi estivi accompagnano questi insetti che si intrufolano la notte in casa, in seguito a una porta o finestra lasciata aperta per far circolare l’aria. Per questa ragione è molto importante cercare di organizzarsi tempestivamente in modo da evitare la loro presenza in casa.

Durante la notte agiscono maggiormente e può capitare di svegliarsi con dei segni sulle gambe o braccia di questi ospiti indesiderati nella propria casa. Sebbene le punture non siano dolorose, possono causare prurito e reazioni allergiche, per cui è sempre bene fare attenzione.

Zanzare di notte: consigli

Per evitare che le zanzare di notte possano agire e disturbare il riposo, è bene adottare alcuni consigli e suggerimenti validi per cercare di allontanarle e fare in modo che non entrino in casa durante questa fase. Sarebbe molto utile usare dei repellenti a base naturale, come Ecopest Home, un dispositivo efficace che le scaccia in maniera definitiva.

Si possono anche installare delle zanzariere sulle finestre e le porte, ma anche intorno al letto. In questo modo le zanzare non possono entrare e i sonni sono molto più tranquilli senza questo fastidioso e noioso ronzio. Usando le zanzariere si contrastano senza difficoltà o controindicazioni.

Ci sono anche dei bracciali antizanzare che sono a base di elementi naturali come la citronella o il geranio, piante che non tollerano. Basta indossarli sia durante il giorno che la notte per evitare che si avvicinino alla stanza e al letto. Solitamente tendono a riprodursi nelle acque stagnanti, quindi è bene svuotare i vasi pieni di acqua e bonificare l’habitat circostante.

Accanto alle porte e alle finestre della camera da letto si possono collocare delle erbe aromatiche come il timo o il basilico oppure la menta o anche una soluzione a base di aceto in modo da allontanarle. Si ricorda anche di mantenere una buona igiene dei luoghi, disinfettando le lenzuola con dell’acqua e pulendo la testiera del letto con prodotti che le zanzare mal sopportano.

Zanzare di notte: rimedio naturale

