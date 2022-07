Zanzare in casa: gli aiuti naturali per allontanarle

Il basilico, il rosmarino selvatico, ma anche le candele di citronella sono gli aiuti naturali che permettono di scacciare le zanzare in casa.

Con l’arrivo dell’estate, giungono a infastidire le giornate e le serate all’aria aperta insetti che sono piccoli, ma davvero fastidiosi. Si tratta delle zanzare che possono anche pungere, ma gli aiuti naturali consigliati qui permettono di allontanarle evitando l’uso di pesticidi e insetticidi che sono tossici e nocivi per la salute.

Zanzare in casa

Con i primi caldi e la stagione estiva, ecco che le zanzare tornano a farsi sentire. Sono tra gli insetti maggiormente odiati e fastidiosi del periodo estivo, proprio a causa del loro ronzio. Inoltre, non sono soltanto fastidiose per il loro ronzio, ma anche perché pungono causando pomfi su braccia e gambe, ecc.

A seconda delle varie specie di zanzare in natura, i fastidi e le problematiche tendono ad aumentare. Per esempio, con la zanzara tigre, si hanno sintomi e fastidi diversi e peggiori da affrontare. Sono un vero e proprio incubo sia delle giornate, ma anche delle serate all’aperto e delle notti insonni, a causa del caldo e delle alte temperature.

In casa tendono ad entrare a causa di qualche finestra o porta lasciata aperta. Inoltre, sono particolarmente attratte e ghiotte di cibo dolce e altre leccornie del genere. In questi casi, sarebbe meglio evitare di lasciare per casa dei residui di cibo o briciole in quanto questi insetti, attratti da questi alimenti, arrivano immediatamente.

Molto importante anche controllare attentamente le varie fonti idriche come ristagni d’acqua presenti nei vasi o sottovasi in quanto le femmine di zanzara giungono a depositare le uova. Una maggiore accuratezza degli ambienti sicuramente evita la presenza di questi insetti all’interno della propria abitazione.

Zanzare in casa: aiuti naturali

Pr tenere alla larga le zanzare dalla propria casa ed evitare che possano importunare e, di conseguenza pungere, è bene ascoltare i consigli di un esperto del settore. Secondo il parere di Antonio Colasanti, esperto nel campo della fitoterapia, ci sono una serie di rimedi naturali che permettono di scacciarle senza troppi problemi.

I prodotti chimici non sono mai consigliati, anche perché possono creare problemi sulla pelle delicata. Questi aiuti naturali sono efficaci per chiunque, anche per i soggetti in gravidanza o in allattamento. Sono considerati innocui proteggendo dalle punture di zanzare. Il ledum palestre, noto come rosmarino selvatico, è una soluzione naturale valida.

Un repellente antizanzare, così come il Rhododendron Tomentosum, un arbusto dalle virtù antisettiche, il cui profumo non è molto amato da questi insetti. Si può usare sia come rimedio omeopatico, ma anche tintura da applicare sulla pelle. L’olio a base di geranio è un altro rimedio valido che permette di allontanarle dal momento che non tollerano questo odore.

Il basilico è un buon repellente naturale dal momento che contiene alcune sostanze come il linalolo, la canfora e il pinene. una pianta aromatica da tenere sia sulla finestra che sul balcone della propria stanza da letto per allontanarle. L’olio a base di citronella è considerato davvero un ottimo rimedio così come le candele con questo ingrediente da accendere in giardino la sera per difendersi da questi insetti.

Zanzare in casa: miglior rimedio naturale

