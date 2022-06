Zanzariere: la migliore alternativa non chimica

Le zanzariere, ma anche determinate soluzioni a base naturale, quale candela alla citronella o erbe aromatiche impediscono alle zanzare di entrare.

L’estate non è solo la stagione del caldo e della spensieratezza, ma anche di ospiti non sempre graditi che abitano la casa e il giardino. Sono le zanzare che infastidiscono sia il giorno che al notte con il loro ronzio. Per scacciarle, le zanzariere sono una ottima alternativa non chimica, ma efficace e valida.

Zanzariere

Per tenere lontano le zanzare dalla propria abitazione, le soluzioni come pesticidi e insetticidi dannosi sia per gli umani che gli animali domestici non sono consentite. Per questa ragione, è possibile optare per le zanzariere che fanno sì che questi insetti particolarmente sgraditi si allontanino in breve tempo.

Rappresentano una sorta di barriera impedendo alle zanzare di poter entrare in un determinato spazio che può essere sia al chiuso, come una stanza, ma anche all’aperto, quale un gazebo o una tenda da campeggio. Consentono un rimedio davvero efficace per impedirne il passaggio.

Inoltre, a differenza di pesticidi e insetticidi che possono provocare problemi sia agli esseri umani che agli animali domestici, sono sicuramente innocue e una valida alternativa non chimica. Sono utili non soltanto per tenere lontane le zanzare, ma anche per le finestre, dal momento che favoriscono il ricambio dell’aria e rinfrescano gli ambienti durante le giornate più calde.

In commercio si trovano poi vari modelli: a rullo oppure quelle che si fissano al letto in modo da evitare che le zanzare possano entrare in casa durante il giorno o la notte quando tendono ad agire maggiormente. I modelli magnetici permettono una apertura e chiusura rapida automatica in caso di porte e finestre lasciate aperte.

Zanzariere: alternative

Oltre alle zanzariere, sono diverse le alternative da considerare per poter scacciare questi insetti così fastidiosi sia dal giardino che dalla casa. Per quanto riguarda la casa, è bene optare per alternative e soluzioni a base naturale che si rivelano un rimedio particolarmente efficace e soprattutto senza nessuna controindicazione.

Sono diversi anche i diffusori elettronici o a ultrasuoni come appunto Ecopest Home, un dispositivo efficiente e valido che le allontana in poco tempo. Uno dei più validi e meno invasivi è sicuramente la candela alla citronella che si può anche realizzare in casa usando l’olio di questo ingrediente e munendosi di una serie di strumenti come colla a caldo e bastoncini di legno.

Per evitare le zanzare e le punture, meglio adottare alcune precauzioni, a cominciare dalla prevenzione. Una delle cause principali per cui questi insetti entrano in casa o nel giardino è l’acqua stagnante di vasi e fioriere dove si recano a produrre le uova. Per prima cosa, bisognerebbe cercare di evitare questi depositi idrici svuotando i sottovasi.

Piantare dei vasetti di erbe aromatiche come il basilico o il rosmarino oppure lavanda, citronella e gerani sia sul balcone che in terrazzo permette di tenere lontani questi insetti e, allo stesso tempo, rendere la zona più bella e accogliente al tempo stesso. L’odore di queste piante le allontana immediatamente.

Zanzariere: miglior rimedio naturale

Oltre alle zanzariere che possono aiutare ad allontanare le zanzare, un altro rimedio efficace e considerato una alternativa naturale all’uso di pesticidi è sicuramente Ecopest Home. Si tratta di un dispositivo, un repellente elettronico e innovativo che sfrutta sia la tecnologia magnetica che gli ultrasuoni per tenerle a distanza.

Una soluzione davvero efficace che ha ottenuto il consenso da parte dei consumatori che lo raccomandano proprio per i benefici che dona. Una formula dal costo conveniente che basta attaccare alla presa di corrente per fare in modo che le zanzare non solo si allontanino, ma che neanche si avvicino alla casa o al giardino.

E’ considerato il miglior rimedio naturale e non chimico contro zanzare (e altri insetti) grazie ai benefici immediati e all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo ecologico, dal momento che non ha bisogno di nessuna batteria per funzionare. Silenzioso: nel momento in cui è acceso non emette rumore o fastidio. Inodore e assolutamente innocuo sia per la salute dei bambini che degli animali che vivono in casa insieme a noi.

Nonostante sia di dimensioni contenute, Ecopest Home è molto potente, anche grazie a una copertura di circa 250 metri quadrati. Dona una protezione h24 per tutti i giorni della settimana. Un dispositivo utile, non solo per le zanzare, ma anche per altri insetti che, in questo periodo, si aggirano per la casa, come mosche, scutigere, formiche e persino per i topi. Con questo repellente elettronico è possibile garantire benessere e tranquillità ovunque, sia dentro che fuori casa.

Non acquistabile per la sua esclusività e originalità nei negozi fisici o Internet, ma solo collegandosi al sito ufficiale del prodotto e compilando il modulo con i dati e approfittando della promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98. Si può pagare con Paypal, la carta di credito e anche i contanti al corriere nel momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.