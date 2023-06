Disavventura a Roma per Zendaya. L’attrice è stata cacciata da un ristorante Vip del centro a causa del suo abbigliamento considerato non adatto per il locale. La replica del suo staff non si è fatto attendere.

Zendaya cacciata da un ristorante del centro di Roma

Zendaya e la collega Priyanka Chopra hanno trascorso gli ultimi giorni a Roma, dove hanno partecipato come madrine all’apertura del nuovo Bulgari Hotel nel centro della Capitale. Tutto è andato per il meglio, con l’attrice che si è presentata all’evento con un bellissimo abito nero firmato Valentino Haute Couture nero. La disavventura si è verificata poco dopo, quando è stata cacciata da un noto ristorante Vip.

Perché Zendaya è stata cacciata dal ristorante di Roma?

Dopo l’inaugurazione del Bulgari Hotel, Zendaya si è recata presso Terrazza Borromini, famoso ristorante che affaccia su Piazza Navona. E’ qui che l’attrice ha vissuto una brutta disavventura: le è stato negato l’ingresso perché il suo look non rispettava il rigoroso codice di abbigliamento imposto dal locale. Nello specifico, Zendaya indossava un crop top nero senza spalline e un pantalone cargo color sabbia. Ad aver compromesso il suo ingresso al ristorante è stata la pancia scoperta con l’ombelico bene in vista.

La replica di Zendaya

Anche se aveva la prenotazione, Zendaya è stata cacciata dal noto ristorante del centro di Roma. L’attrice non si è persa d’animo e ha scelto di cenare in una pizzeria nei dintorni di Piazza Navona. Il suo staff, però, ha smentito la cacciata e ha spiegato quanto accaduto alla rivista americana Just Jared: