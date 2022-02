Zenga e Rosalinda vicine alle nozze: il prezioso anello di fidanzamento

Andrea Zenga ha regalato a Rosalinda Cannavò un prezioso anello di fidanzamento.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono vicine alle nozze: per San Valentino il figlio di Walter Zenga ha donato alla fidanzata un prezioso anello.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: l’anello

Il giorno di San Valentino Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò festeggiano il loro anniversario e per la speciale occasione il figlio di Walter Zenga ha fatto dono alla fidanzata di un prezioso anello.

I due annunceranno presto le loro nozze? Al momento sulla questione non hanno proferito parola, ma l’attrice ha mostrato orgogliosa il prezioso gioiello. Si tratta di una vera con sedici brillantini e, secondo i rumor diventati sempre più insistenti, i due starebbero pensando sempre più spesso al loro futuro insieme.

L’amore al GF Vip

La coppia si è conosciuta durante il GF Vip 5 e per amore di Andrea Zenga l’attrice ha lasciato il fidanzato storico Giuliano Condorelli, che le aveva chiesto di andare a convivere.

Oggi Rosalinda sembra aver trovato la vera felicità accanto a Andrea e in merito alla loro storia d’amore ha detto: “Sei arrivato nella mia vita in un momento in cui tutto andava bene. Stando sola con me stessa ho acquisito l’importanza di bastarsi. E’ più facile stare insieme quando hai bisogno “di qualcuno a cui aggrapparti”. La “nuova me” non aveva più bisogno una persona qualsiasi che fosse il suo sostegno”.

I due convoleranno presto a nozze? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più e sui social la coppia continua a raccontare giorno per giorno la propria quotidianità senza risparmiare i dettagli più romantici.