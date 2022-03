Zoe Cristofoli contro Michelle Hunziker: “Ci vuole rispetto!”

Attraverso i social Zoe Cristofoli ha scritto un messaggio contro Michelle Hunziker e le altre celebrità attualmente in vacanza.

Zoe Cristofoli si è scagliata contro Michelle Hunziker e le altre celebrità che, come lei, si stanno godendo una vacanza mentre in Ucraina continua la devastazione provocata dall’esercito russo.

Zoe Cristofoli contro Michelle Hunziker

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker è stata al centro di numero polemiche perché, durante un suo viaggio alle Maldive, ha inviato un messaggio di solidarietà all’Ucraina, salvo poi continuare a godersi indisturbata la vacanza postando foto di spiagge paradisiache e selfie sorridenti.

Sulla vicenda sono intervenute Selvaggia Lucarelli e l’ex compagna di Fabrizio Corona, Zoe Cristofoli.

“Davvero mi dà tanta rabbia vedere persone molto più conosciute di me che dovrebbero avere la responsabilità di fare qualcosa, non tanto a livello monetario quanto di informazione… Io non dico di non vivere le nostre vite, di non lavorare, di non portare a termine i nostri progetti, soprattutto chi lavora qui e ha contratti programmati con aziende, brand…”, ha scritto la Cristofoli, e ancora:

“Oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita.

La vita non si ferma… Ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare”. Un messaggio simile era stato condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, che senza menzionare direttamente Michelle Hunziker aveva scritto:

“Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe.

Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente”.

Michelle Hunziker: la guerra in Ucraina

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker aveva scritto un messaggio in merito al conflitto esploso in Ucraina: “Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza e penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese”.

La polemica contro di lei si placherà?