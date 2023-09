Il 17enne non aveva accettato la fine della relazione con la sua ex fidanzata: l'ha vessata e violentata per settimane

Un nuovo terribile caso di violenza arriva questa volta dalla Campania, dove un ragazzo ancora minorenne è stato arrestato questa mattina per aver tormentato per mesi la sua ex fidanzata.

17enne violenta l’ex fidanzata: il caso

I due giovani erano stati insieme, ma all’inizio dell’estate la loro relazione era terminata. Il 17enne, però, non ha mai accettato la fine di questa storia e per tutti i mesi di giugno, luglio e agosto ha continuato a vessare la ex fidanzata e anche alcuni suoi parenti. La giovane sarebbe stata costretta a subire vari atti di violenza ricevendo anche gravi minacce di morte. La ragazza ha vissuto nell’ansia e nella paura per un po’ di tempo, fino a quando ha deciso di denunciare.

17enne violenta l’ex fidanzata: l’arresto

Gli agenti, comandati dalla Procura per i Minorenni di Napoli, hanno svolto le indagini che sono durate qualche settimana. Nella mattinata di oggi, sabato 23 settembre, il ragazzo è stato arrestato grazie ad un’ordinanza cautelare emessa da gip del Tribunale per i Minorenni. Il 17enne è già stato trasferito presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida.