21enne fa inversione in autostrada, fermato dalla polizia

21enne fa inversione in autostrada, fermato dalla polizia

21enne fa inversione in autostrada, fermato dalla polizia

Il ragazzo fermato dalla polizia per aver tentato un'inversione in autostrada è risultato ai test di alcol e droga

Un ragazzo è stato fermato dai poliziotti sull’autostrada A33 Asti-Cuneo, in prossimità del casello di Govone. Il 21enne aveva provato ad entrare nella corsia riservata a chi ha il Telepass, ma la sbarra non si è alzata, per questo motivo ha improvvisato un’inversione a U che poteva rivelarsi molto pericolosa.

Fa inversione in autostrada: polizia ferma 21enne

“Volevo pagare il pedaggio al casello perché il Telepass non ha funzionato” – si sarebbe giustificato il 21enne piemontese fermato dalla polizia. Il giovane era a bordo della sua Fiat Punto quando è stato bloccato dagli agenti che avevano ricevuto diverse segnalazioni telefoniche da parte di altri automobilisti che stavano percorrendo il medesimo tratto di strada. Il ragazzo, residente nella provincia di Cuneo, ha provato a giustificarsi con i poliziotti che hanno dovuto multarlo.

I test di alcol e droga: i risultati sono negativi

Subito dopo il fermo della polizia, il ragazzo è stato invitato a scendere dall’automobile per fare i consueti test alcolemici e della droga. Entrambe le rilevazioni, però, sono risultate negative: il 21enne era perfettamente lucido nel momento in cui ha deciso di effettuare quella manovra che poteva costargli molto cara, ma che fortunatamente non ha creato danni nè a lui stesso nè ad altri automobilisti.