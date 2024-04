Una donna originaria della Franciacorta è stata travolta dal treno Regionale Milano-Brescia mentre si trovava all’interno della sua auto, sopra i binari.

50enne muore travolta dal treno

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30 di martedì 23 aprile in prossimità del passaggio a livello di via Peschiera a Cologne, in provincia di Brescia. Al momento non è ancora chiaro il motivo per cui la donna si trovasse ferma sui binari. Il caso è stato affidato alla Polizia ferroviaria. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiari. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del fuoco, determinanti per estrarre il corpo della 50enne, rimasto incastrato all’interno delle lamiere dopo l’impatto con il treno.

Le ipotesi la vaglio degli inquirenti

Le forze dell’ordine stanno vagliando diverse piste, per cercare di ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio, che avrebbe spinto la vittima a sostare con l’auto sui binari in attesa del treno. È possibile, tuttavia, che si sia trattato di un guasto meccanico o di un problema alle sbarre del passaggio a livello che l’ha bloccata sulle rotaie. Da determinare anche da quanto tempo la macchina si trovasse lì e se la donna abbia avuto il tempo di uscire per mettersi in salvo.

Lo schianto

Complice il buio, il macchinista alla guida del convoglio ha visto l’auto solo quando era troppo tardi. Ha cercato di rallentare la corsa del treno azionando il freno, ma ogni tentativo è risultato inutile. Per fare luce sulla tragedia gli inquirenti analizzeranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei paraggi.