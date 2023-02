A Bologna ci sarà un attentato: minacce in una telefonata anonima

A Bologna ci sarà un attentato: minacce in una telefonata anonima

“A Bologna ci sarà un attentato”: arrivano minacce in una telefonata anonima che rimandano alla situazione molto delicata sul caso di Alfredo Cospito.

Da quanto si apprende la chiamata è stata fatta alla portineria de Il Resto del Carlino martedì 31 gennaio ma la notizia è stata divulgata solo in queste ore, dopo i dovuti controlli della Digos. Il testo è abbastanza inquietante: “A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito“.

Quella telefonata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria de Il Resto del Carlino di Bologna ha inquietato i redattori e messo in allarme polizia e carabinieri.

La notizia è stata data da Qn e dall’edizione bolognese del quotidiano. Ovviamente dopo la segnalazione su quanto accaduto un team Digos è immediatamente arrivati in via Mattei. Lì gli agenti hanno ascoltato l’addetto alla portineria che ha preso la chiamata.

Le indagini sono in atto e si sta cercando si risalire all’autore o al contesto in cui la telefonata potrebbe essere maturata a livello decisionale ed operativo.

E non è finita: in questi giorni e sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo scritto punta l’esecutivo anche in materia di politica sull’Ucraina. E la chiosa è stata truce: “In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti“.