Feticisti in rivolta: Rosa Chemical e il gesto che ha scatenato polemiche

Rosa Chemical e i feticisti: la performance a Ballando con le Stelle che ha scatenato dibattito e controversie.

Il feticismo per i piedi, spesso frainteso e stigmatizzato, è tornato al centro dell’attenzione pubblica a causa della performance di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle. Durante la quarta puntata, il cantante di Grugliasco ha baciato e annusato i piedi della sua ballerina Erica Martinelli, generando forte sorpresa e reazioni contrastanti.

Il gesto controverso di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle

Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical ha attirato l’attenzione con un comportamento insolito e provocatorio nei confronti della sua ballerina, Erica Martinelli. Il cantante ha chiesto alla professionista di togliersi lo stivale per annusarne i piedi, affermando che gli piacciono le zone del corpo leggermente chiuse e con odori particolari, comprese le ascelle.

La clip trasmessa ha suscitato reazioni contrastanti: se da un lato c’è chi ha trovato originale l’inserimento di un tema insolito nel programma, dall’altro il pubblico di Rai 1 ha espresso sconcerto di fronte alla scena, chiedendosi se fosse appropriato mandare in onda simili contenuti.

Rosa Chemical stesso ha definito il gesto come un’espressione del suo feticismo, una forma di attrazione per i piedi che per lui rappresenta “una zona di comfort” e una parte della sfera sessuale che ha scelto di esplorare.

“Aberrante, ce ne dissociamo”, feticisti insorgono contro Rosa Chemical

La rappresentazione di Chemical ha però suscitato malcontento tra alcuni membri della comunità feticista. In un’intervista rilasciata a MowMag da un portavoce del gruppo, è stato sottolineato che quanto mostrato in televisione non rispecchia la realtà di chi vive il feticismo in maniera rispettosa e discreta.

“Noi feticisti saremo anche complessi da comprendere, ma Rosa Chemical è stato aberrante. Ha messo in scena una baracconata che non ci rispecchia per niente”, ha dichiarato, aggiungendo che scene del genere alimentano pregiudizi, facendo sembrare tutti ossessionati da comportamenti estremi.

L’intervistato ha spiegato che il feticismo è un fenomeno articolato, che comprende diverse sfumature: dalla ricerca di stimoli legati a odori o scarpe usate, alla semplice venerazione del piede come parte erotica del corpo, senza comportamenti invasivi o estremi. Ha inoltre precisato che, pur trovando stimolante la vista dei piedi, questi non sono indispensabili per l’intimità e che il feticismo vissuto in modo sano non ha nulla a che vedere con le esagerazioni viste in televisione, che, a suo avviso, appaiono “uscite da film di serie B”.

“Chemical ha completamente sbagliato l’approccio. Quello che esce dal video trasmesso in diretta è che siamo tutti quanti dei pervertiti che si fiondano sui piedi maleodoranti della gente e ne fanno una questione di vita o di morte. Non è così. I feticisti, per la maggior parte, sono molto timidi e vivono malissimo questa loro parafilia perché troppo spesso vengono additati come malati o maniaci“.