Tragico attacco a scuola, accoltellate diverse studentesse: fermata una 15enne

Accoltellamento in una scuola in Turchia: una studentessa è morta e altre sette persone sono rimaste ferite. Fermata una 15enne, indagini in corso e lezioni sospese per due giorni.

Paura in una scuola di Başakşehir, a Istanbul, dove un accoltellamento ha provocato la morte di una studentessa e il ferimento di altre sette persone. La presunta responsabile, una 15enne, è stata fermata dalla polizia. Sul caso è stata aperta un’indagine, mentre le lezioni nell’istituto in Turchia sono state sospese per due giorni.

L’aggressione nella scuola di Başakşehir: una studentessa perde la vita

Momenti di terrore in una scuola di Başakşehir, quartiere nella zona nord-occidentale di Istanbul, dove una lite tra studenti è degenerata in un’aggressione con un coltello. L’episodio si è verificato intorno alle 8:35 di martedì mattina all’interno della scuola media Şeyh Şamil İmam Hatip, istituto di orientamento religioso islamico.

Il bilancio è arrivato a otto persone ferite. Come riportato da Gzt26, tra loro ci sarebbe Eslem Sare Bulut, una studentessa che non è sopravvissuta alle ferite riportate.

Il ministro turco dell’Istruzione Yusuf Tekin ha confermato la morte: “Abbiamo perso una delle alunne”. Le altre persone coinvolte sono state soccorse e trasferite all’ospedale cittadino Başakşehir Çam e Sakura.

Il ministro della Salute Kemal Memişoğlu ha spiegato che una delle persone ricoverate si trova in condizioni critiche, mentre altre due presentano condizioni medio-gravi.

Accoltellamento in una scuola in Turchia, tragico bilancio: fermata una 15enne

Secondo le prime ricostruzioni delle testate locali, la presunta responsabile sarebbe una 15enne, studentessa del liceo femminile anatolico Fatih di Küçükçekmece, nello stesso quartiere. La ragazza sarebbe entrata nell’istituto indossando la divisa della scuola che frequentava e portando con sé un coltello preso da casa, per poi colpire alcune studentesse in modo casuale. La polizia l’ha fermata poco dopo l’aggressione. Il ministero degli Interni di Ankara ha comunicato: “Lo studente ritenuto responsabile dell’incidente è stato arrestato poco dopo e sono stati avviati i necessari procedimenti legali nei suoi confronti”. Restano ancora da chiarire il movente e le circostanze precise che hanno portato alla violenza.

Attacco con coltello in Turchia: indagini aperte, scuola chiusa per due giorni

L’accaduto ha fatto scattare un’inchiesta giudiziaria e amministrativa per ricostruire la dinamica dell’aggressione e stabilire cosa abbia spinto la 15enne ad attaccare gli studenti. “Il ministero, le forze di sicurezza e i funzionari sanitari hanno adottato le precauzioni necessarie ed è stata avviata un’indagine giudiziaria e amministrativa sulla questione”, ha dichiarato il ministro Yusuf Tekin. In seguito all’episodio, il ministero dell’Istruzione ha disposto la sospensione delle attività didattiche per il 6 e 7 ottobre, mentre il Governatorato di Istanbul ha confermato l’apertura di un’indagine sull’accaduto.