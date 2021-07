Napoli piange la scomparsa di Margot, simpatica transessuale originaria di Afragola che con i suoi video su TikTok divertiva tutti i suoi follower

Ad annunciare la tragica notizia della scomparsa della blogger Margot è stata la pagina ‘Telecapri & Co”, ringraziandola per tutte le risate da lei regalate. La causa del decesso della popolare transessuale pare sia legata a un malore improvviso, che avrebbe reso necessario il suo immediato ricovero in ospedale.

Nel giro di poco tempo sembra dunque che le condizioni di Margot si siano aggravate fino al tragico epilogo. Intanto, saputa della sua scomparsa, l’intera cittadinanza partenopea la sta ricordando con tutti gli onori, colpita dal suo temperamento colorito e allo stesso tempo spontaneo.

è morta margot💔 — Raffaele🧢 (@rc_hub_) July 1, 2021

Ma è morta Margot di Napoli!! 🙁 — G di gastrite (@Spleenetideal1) July 1, 2021

È morta #Margot la trans di Napoli famosa per tik tok pic.twitter.com/DC6pmOoogw — LaPuledrina®️🅾️Ⓜ️🅰️ (@RomaPuledrina) July 1, 2021

Il ricordo di Margot nel cuore dei fan

Proprio dai cittadini di Napoli è partita difatti un’immensa ondata di affetto nei confronti della protagonista di TikTok. In migliaia hanno manifestato il proprio dolore per la tremenda notizia, inondando i social con messaggi e dediche piene d’amore.

è morta margot💔💔💔💔 sono molto triste ora pic.twitter.com/fZ41d2WckF — luisa (@fumodasolo) July 1, 2021

Sotto alcuni dei post di Margot si legge per esempio: “Riposa in pace, quante risate ci hai fatto fare”, “Grazie di tutto” e “Mi dispiace tanto, era una persona con tanto umorismo che non offendeva mai nessuno”. Il maggior apprezzamento dei fan era per il suo modo di fare genuino, molto lontano dall’esibizionismo che spesso caratterizza gli influencer a caccia di like sui social.