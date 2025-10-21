Home > Lifestyle > Lutto al Tg5: è morto Claudio Fico, vicedirettore del telegiornale

Lutto al Tg5: è morto Claudio Fico, vicedirettore del telegiornale

Gravissimo lutto al Tg5 per la morte di Claudio Fico: una vita dedicata al giornalismo lascia un segno indelebile nella tv italiana.

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Claudio Fico, vicedirettore del Tg5 e responsabile degli speciali. Storico volto della televisione, Fico si è spento nella notte, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia ha colpito duramente colleghi, amici e l’intera redazione, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Addio a Claudio Fico: una carriera lunga e di successo nel giornalismo

Originario di Napoli, Claudio Fico aveva iniziato la sua carriera in Rai, vincendo un concorso e diventando caporedattore del Tgr. Successivamente ha lavorato al Tg2 e al Tg1, fino a seguire Clemente Mimun nel passaggio a Mediaset e al Tg5, dove ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario dal 2011.

Oltre al suo impegno professionale, Fico era appassionato di calcio e tifoso del Napoli, noto per il suo spirito ironico e la capacità di creare un clima positivo tra i colleghi. Numerosi attestati di stima, a conferma del rispetto che Fico aveva conquistato nel mondo della televisione. La sua carriera, segnata da dedizione e competenza, lascia un’eredità importante sia sul piano professionale sia umano.

Il direttore del telegiornale, Clemente Mimun, lo ha ricordato su X come “un professionista straordinario e un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni”.

Addio a Claudio Fico, il vicedirettore del Tg5 è morto: l’annuncio in diretta

È scomparso nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5 e responsabile degli speciali. Aveva 63 anni e da tempo lottava contro una malattia. L’annuncio dato dalla redazione di Mattino 5, con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come una persona generosa, leale e sempre disponibile. Il vuoto lasciato da Fico è profondo non solo a Mediaset, ma nell’intero giornalismo italiano, dove la sua esperienza e la sua dedizione erano ampiamente riconosciute.