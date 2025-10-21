Addio a Claudio Fico, il vicedirettore del Tg5 è morto: l’annuncio in diretta

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Claudio Fico, vicedirettore del Tg5 e responsabile degli speciali. Storico volto della televisione, Fico si è spento nella notte, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La notizia ha colpito duramente colleghi, amici e l’intera redazione, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Addio a Claudio Fico: una carriera lunga e di successo nel giornalismo

Originario di Napoli, Claudio Fico aveva iniziato la sua carriera in Rai, vincendo un concorso e diventando caporedattore del Tgr. Successivamente ha lavorato al Tg2 e al Tg1, fino a seguire Clemente Mimun nel passaggio a Mediaset e al Tg5, dove ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario dal 2011.

Oltre al suo impegno professionale, Fico era appassionato di calcio e tifoso del Napoli, noto per il suo spirito ironico e la capacità di creare un clima positivo tra i colleghi. Numerosi attestati di stima, a conferma del rispetto che Fico aveva conquistato nel mondo della televisione. La sua carriera, segnata da dedizione e competenza, lascia un’eredità importante sia sul piano professionale sia umano.

Il direttore del telegiornale, Clemente Mimun, lo ha ricordato su X come “un professionista straordinario e un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni”.

Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Si e’ spento stanotte Claudio Fico,vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario,un uomo di grandi qualita’ umane,un mio amico vero da piu’ di 30 anni.Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del tg5. — Clemente Mimun (@cjmimun) October 21, 2025

È scomparso nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre Claudio Fico, vicedirettore vicario del Tg5 e responsabile degli speciali. Aveva 63 anni e da tempo lottava contro una malattia. L’annuncio dato dalla redazione di Mattino 5, con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha espresso il proprio cordoglio, ricordandolo come una persona generosa, leale e sempre disponibile. Il vuoto lasciato da Fico è profondo non solo a Mediaset, ma nell’intero giornalismo italiano, dove la sua esperienza e la sua dedizione erano ampiamente riconosciute.