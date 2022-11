Un piccolo aereo si è schiantato in un quartiere residenziale di Medellin, in Colombia. Il bilancio è di otto vittime.

Un piccolo aereo è andato a schiantarsi in un quartiere residenziale di Medellin, in Colombia.

A bordo erano presenti sei passeggeri e due membri dell’equipaggio. Il bilancio è di otto vittime.

Aereo si schianta in Colombia: 8 vittime

Terribile incidente aereo in Colombia. Un piccolo aereo si è schiantato in un quartiere residenziale di Medellin, come ha reso noto il sindaco della città. Secondo la radio Rcn, che ha condiviso il video dell’incidente, si tratta di un aereo piccolo, probabilmente un Piper, che “trasportava sei passeggeri e due membri dell’equipaggio, e che si è schiantato su una casa nel quartiere di Belen Rosales di Medellin, non lontano dall’aeroporto Olaya Herrera“.

La dinamica dell’incidente

Come riportato dal quotidiano El Colombiano, il piccolo aereo, subito dopo il decollo dall’aeroporto Olaya Herrera, verso Pizarro, ha segnalato alla torre di controllo un’emergenza dovuta ad un guasto al motore. Il tentativo del pilota di rientrare nello scalo purtroppo è fallito e l’aereo è andato a schiantarsi contro un edificio, danneggiando sette appartamenti, incendiandosi e causando la morte di tutte le persone che erano a bordo.

Tra le vittime si trova anche il proprietario del gruppo “San German Express”, a cui apparteneva il velivolo.