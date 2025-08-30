Si trova ricoverato al Policlinico di Messina il medico di base aggredito nel proprio studio a Saponara: è caccia all’aggressore.

Messina, medico di base aggredito nel suo studio: è grave

Aldo Panarello, medico di base di Saponara ed ex sindaco, è stato aggredito nel proprio studio giovedì mattina. Panarello è stato preso a pugni, come ricostruito da La Gazzetta del Sud.

Ora si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina e dovrà subire un intervento maxillofacciale. Le indagini per risalire all’aggressore sono attualmente in corso, si spera di avere informazioni utili dalle telecamere di videosorveglianza.

Messina, medico di base aggredito nel suo studio: è caccia al responsabile

Come detto, Aldo Panarello, medico di base si Saponara, è stato aggredito nel suo studio. Nello stesso studio, tra l’altro, fu ucciso il suocero, Vittorio Meli, a colpi di pistola. Il killer, un 41enne paziente del medico, che soffriva di disturbi psichici, ed era convinto che le sue condizioni si erano aggravate per colpa delle cure di Meli. Ora è caccia all’aggressore di Panarello, i carabinieri sperano di trovare informazioni utili dalle immagini di videosorveglianza. Intanto, a La Gazzetta del Sud, il sindaco di Saponara, Giuseppe Merlino, ha condannato il gesto e ha aggiunto: “che esprime solidarietà a nome dell’amministrazione comunale nei confronti della famiglia e auguriamo che la giustizia faccia presto chiarezza sulla vicenda punendo l’autore.”