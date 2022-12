Un agricoltore in Lombardia si è ferito ieri, 11 dicembre 2022, mentre dava da mangiare agli animali.

La pelle gli è stata strappata dalla schiena da un macchinario.

Agricoltore scorticato da un macchinario: grave 63enne

La vicenda è avvenuta intorno alle 6.30 del mattino. I soccorsi sono stati immediati e la sala operativa dell’azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha fatto partire automedica ed ambulanza in codice rosso. Giunti ad Inzago, nel Milanese, i paramedici hanno soccorso l’agricoltore di 63 anni e successivamente lo hanno trasferito all’ospedale di Treviglio.

La dinamica dell’incidente e le indagini

Sul caso stanno indagando anche i carabinieri e l’Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano dato che si tratta di un incidente sul lavoro. Dalle indagini sembrerebbe che l’agricoltere 63enne stesse dando da mangiare agli animali, quando improvvisamente è rimasto impigliato in un macchinario che gli ha strappato la pelle della schiena. Le condizioni della vittima di questo incidente sul lavoro sono abbsatanza gravi ma fortunatamente, il 63enne, non è in pericolo di vita.

Gli inquirenti stanno cercando anche di capire se tutto fosse a norma.