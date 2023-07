Ainett Stephens fuori da Il mercante in fiera: l'ex Gatta nera ha rotto il silenzio. Ecco come l'ha presa.

Ainett Sthepens è fuori da Il mercante in fiera. Ad averlo annunciato è stato il conduttore Pino Insegno, che con le sue parole ha dato il via anche ad una polemica degna di nota. Come ha reagito l’ex Gatta nera?

Ainett Stephens fuori da Il mercante in fiera

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024, è stato annunciato il ritorno in tv de Il mercante in fiera. A condurlo sarà Pino Insegno, colui che aveva portato al successo il format 15 anni fa. Al suo fianco, però, non ci sarà Ainett Stephens, che all’epoca vestiva i panni di Gatta nera. Come ha reagito la modella?

Le parole di Ainett Stephens

Via social, Ainett ha risposto alle domande dei fan. In molti, com’era prevedibile, le hanno chiesto come ha preso il mancato ingaggio per Il mercante in fiera. La Stephens ha ammesso:

“Mi stanno arrivando parecchi commenti a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta. Non ne sapevo niente. Mi hanno avvisata gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le auguro un in bocca al lupo gigantesco! Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo”.

Le parole che Pino Insegno ha riservato ad Ainett

Ainett l’ha presa con filosofia, ma c’è da dire che le parole di Pino Insegno non sono state proprio lusinghiere. Il conduttore de Il mercante in fiera ha giustificato così l’assenza della Stephens nel programma:

“Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà”.

Per la vecchia Gatta nera il tempo è passato, ma lo stesso si può dire di Insegno. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché per le donne il naturale avanzare dell’età è un problema e per gli uomini no?