Air Oven: recensione sul miglior fornetto elettrico

Air Oven è il primo forno elettrico che racchiude tre funzioni in un unico strumento. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Air Oven è il primo fornetto elettrico grazie al quale friggere, cuocere ed essiccare, ma senza calorie e grassi aggiunti anche il cibo da fast food, per una cottura più salutare e senza sensi di colpa. Grazie alla sua tecnologia, alla facilità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo, è definito come il miglior fornetto elettrico del momento.

Air Oven

Air Oven è il primo fornetto elettrico che racchiude in un unico strumento tre diverse funzioni: friggitrice ad aria, girarrosto e disidratatore. Grazie ad una tecnologica particolare, che è alla base del suo sviluppo, il fornetto cuoce i cibi lentamente, lasciandoli morbidi all’interno e rendendoli croccanti all’esterno.

Progettato e realizzato da Starlyf, Air Oven si distingue dai tradizionali fornetti elettrici, per il design, prima di tutto, ma anche per le funzionalità di cui dispone.

Ad esempio, l’utente può scegliere di impostare manualmente la tipologia di cottura che preferisce, oppure, può ricorrere ai programmi preimpostati. Lo sportello non è opaco, ma realizzato in vetro, affinché si possa monitorare la cottura senza aprire il fornetto e rischiare di abbassare la temperatura, guastando la preparazione dei piatti.

Air Oven funziona?

Il segreto di Air Oven si cela nei ripiani in acciaio inossidabile, che consento al calore di fluire in modo omogeneo, di modo tale che il cibo non secchi per rimanere delicato, morbido all’interno e croccante all’esterno.

Ciò potrà essere sperimentato soprattutto nella preparazione delle patate e della carne bianca.

Rispetto ai fornetti elettrici tradizionali, Air Oven rappresenta un vantaggio ulteriore per la possibilità di cuocere contemporaneamente pietanze diverse, utilizzando tutti e tre i ripiani e le diverse modalità di cottura, che possono essere azionane manualmente, oppure, attraverso uno dei dieci programmi preimpostati, in base alle esigenze e necessità del momento.

Air Oven cosa cucinare

Il fornetto elettrico si compone di tre ripiani affinché cuocere contemporaneamente cibi diversi, secondo modalità diverse di cottura.

Il piano superiore è destinato alla frittura, il secondo intermedio è dedicato al girarrosto, il piano inferiore è destinato alla cottura delle verdure. Ogni piatto verrà cotto senza grassi e calorie aggiunte.

Air Oven è perfetto per la cottura di patate, verdure, carne bianca e pesce. Pensato per un utilizzo pratico e immediato, la modalità di cottura, salutare e gustosa allo stesso tempo, non vi farà sfigurare con i vostri ospiti, che avranno modo di gustare preparazioni raffinate, preparate anche all’ultimo secondo.

La preparazione di primi, secondi piatti e contorni non sono una prerogativa esclusiva di Air Oven, che può essere utilizzato anche per la preparazione dei dolci, come i muffin, le torte e i biscotti. Anche in questo caso, si può procedere alla cottura contemporanea, utilizzato tutti e tre i ripiani nello stesso momento.

Air Oven, dove acquistare

Diffidate dalle imitazioni e i prodottoti non originali. Air Oven di Starlyf è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Air Oven è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Air Oven è in promozione a 129,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Air Oven, recensione e testimonianze

Quelle che seguono sono alcune delle testimonianze raccolte tra gli utenti che hanno acquistato Air Oven di Starlyf sul sito ufficiale.

Roberto, 21 anni – Milano

Per motivi di studio, vivo da solo, ma non voglio rinunciare alla buona cucina. Su consiglio di alcuni amici, ho voluto acquistare e provare Air Oven. E’ come se vivessi ancora in casa con i miei. Assolutamente consigliato! Possono preparare più cose contemporaneamente, senza rinunciare al gusto e preservando la salute.

Angela, 42 anni – Napoli

Amo molto il cibo fatto in casa. Air Oven mi consente di risparmiare tempo perché contemporaneamente posso dedicarmi alla cottura di piatti diversi. Ho sorpreso alcuni ospiti in casa con la preparazione contemporanea di pasta al forno, pollo allo spiedo e dolce! Nemmeno io riuscivo a credere quanto tutto fosse gusto e salutare. Air Oven ha decisamente superato ogni mia aspettativa.

