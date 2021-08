Aka7even dimentica Martina Miliddi: la confessione sui social

Dopo la fine della sua liaison con Martina Miliddi Aka7even ha fatto una confessione sulla sua vita privata.

Archiviata la fine della sua storia con Martina Miliddi (sbocciata durante la loro rispettiva partecipazione ad Amici di Maria De Filippi) Aka7even ha confessato che adesso gli piacerebbe un’altra persona.

Aka7even innamorato? La confessione

Ad Amici di Maria De Filippi ha fatto sognare i telespettatori con la sua storia d’amore con Martina Miliddi che, a quanto pare, è durata meno di un batter di ciglia.

La ragazza poco tempo dopo è uscita allo scoperto con Raffaele Renda, mentre Aka7even è rimasto single per diversi mesi. Sui social i fan del rapper gli hanno chiesto informazioni sulla sua vita privata e a seguire è stato lui stesso ad ammettere l’esistenza di una persona che attualmente gli piacerebbe: “Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social“, ha tagliato corto il rapper alle domande dei fan in merito alla sua vita privata.

Tra lui e Martina Miliddi la liaison è terminata pacificamente e ad Amici il rapper non aveva mancato di riservare comunque parole di stima verso la sua giovane ex fiamma.

“Ho amato davvero tanto Martina, rimanere da solo in finale mi ha portato a dimenticarla, fa parte di un processo naturale, ma mi ha lasciato un bel ricordo. Adesso penso solo alla musica però”, aveva dichiarato Aka7even.

Aka7even: la vita privata

Mentre sui social ha dichiarato di voler lasciare la sua vita privata “fuori” dal web, alcuni mesi fa Aka7even è stato avvistato in compagnia dell’ex allieva de Il Collegio, Alice De Bortoli. Nessuno dei due ha confermato le voci in merito alla loro presunta liaison e in tanti attualmente si chiedono se la ragazza non sia davvero la nuova fiamma del giovane cantante. Al momento sui social tutto tace, e i due non sembrano essere intenzionati a svelarne di più.

Aka7even: la musica

Come promesso dopo l’esperienza ad Amici Aka7even si è concentrato unicamente sulla sua carriera, che oggi sembra procedere a gonfie vele. Il giovane artista ha dichiarato di essere grato all’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi, che gli ha consentito di farsi conoscere rapidamente e di avere da subito un’idea delle questioni su cui avrebbe dovuto lavorare di più. Nel frattempo la hit di Aka7even, Loca, è diventata disco d’oro.