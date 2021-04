Alba Parietti contro l’hater: “Ringrazia che non ti denuncio”

Alba Parietti ha tuonato contro un hater e ha minacciato d'intraprendere azioni legali qualora le arrivassero altri messaggi da parte sua.

Alba Parietti è finita nel mirino di un hater e all’ennesimo commento contro di lei – scritto dall’uomo via social – la showgirl ha risposto pubblicamente minacciando d’intraprendere azioni legali e dichiarando di voler postare alcuni dei messaggi privati che la persona in questione le avrebbe inviato.

“Sei il tipico sfigato che dopo aver passato notti insonni sui miei profili pensa di vendicarsi con ca**te ridicole? Sei veramente un povero cristo oltre che un molestatore. E ringrazia che non ti denuncio, ma ti segnalo alla polizia postale”, ha tuonato la showgirl, e ancora: “Vogliamo parlare dei tuoi messaggi privati vomitevoli, da maiale, lasciati dentro i miei profili? Tu fai tutto questo panegirico per vendicarti di non essere ca**to con messaggi da molestatore, dopo esserti permesso di scrivermi porcate da vomito ti permetti di farmi le pulci? Alla prossima posto tutto ciò che mi ha scritto.

Vergognati”. In tanti hanno espresso la loro solidarietà alla showgirl per i messaggi che le ha inviato l’hater sui social, e chissà se dopo le minacce della Parietti la persona in questione smetterà di darle filo da torcere.