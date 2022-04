Alba Parietti ha un nuovo fidanzato: l'uomo ha già conosciuto il figlio Francesco Oppini, per cui la storia è seria.

Alba Parietti ha un nuovo fidanzato. Il fortunato, stando a quanto sostengono i beninformati, si chiama Fabio e ha già conosciuto il figlio Francesco Oppini. I due piccioncini sono stati pizzicati mentre si concedono una passeggiata romantica per le vie di Milano.

Alba Parietti ha un nuovo fidanzato

Il settimanale Chi non ha dubbi: Alba Parietti ha un nuovo amore. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha immortalato la soubrette con il fidanzato, mentre passeggiano per Milano e si scambiano teneri baci. L’uomo si chiama Fabio e sembra non appartenere al mondo dello spettacolo. Dovrebbe essere residente a Roma, ma non si fa problemi a lasciare la Capitale per correre da Alba. I paparazzi, infatti, li hanno beccati proprio nel capoluogo lombardo.

Il nuovo fidanzato di Alba si chiama Fabio

Fabio, stando a quanto sostiene il settimanale Chi, è un imprenditore che ha alle spalle una carriera importante. Coetaneo di Alba, avrebbe iniziato a frequentare la donna da qualche tempo. I due, però, stanno facendo di tutto per tenere la relazione al riparo da occhi indiscreti. Pare che la Parietti, anche se molto presa dal nuovo fidanzato, lo abbia descritto alle persone più vicine come un buon amico. Le foto dei paparazzi, però, parlano chiaro: gli amici, nella maggior parte dei casi, non si baciano in bocca.

Fabio ha già conosciuto Francesco Oppini

Un altro dettaglio che fa apparire Fabio come il fidanzato della Parietti è il fatto che l’uomo ha già conosciuto Francesco Oppini. Se fosse statato un semplice flirt, Alba non gli avrebbe mai presentato il figlio. I beninformati sostengono che la showgirl e l’imprenditore si siano conosciuto per caso e tra loro ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Al momento, l’ex concorrente de Il Cantante Mascherato non ha né confermato e né tantomeno smentito il gossip.