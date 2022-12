Alessandra Celentano e l'addio all'ex marito: "I conti non tornano"

Alessandra Celentano ha rilasciato un’intervista a Belve dove per la prima volta ha parlato dei motivi che hanno spinto lei e il suo ex marito, Angelo Trementozzi, a lasciarsi.

I conti nelle dichiarazioni fatte dall’insegnante di Amici però non tornerebbero.

Alessandra Celentano e l’addio a Angelo Trementozzi

A Belve Alessandra Celentano ha generato grande clamore affermando di essere casta da 13 anni e, a seguire, la famosa insegnante di Amici ha affermato che il suo matrimonio con l’ex marito Angelo Trementozzi fosse finito a causa della sua mancata maternità.

“La mancata maternità è stata una delle cause della mia separazione.

Abbiamo provato anche con le inseminazioni, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace”, ha dichiarato. In tanti non hanno però potuto fare a meno di notare che l’addio ufficiale tra i due fosse avvenuto nel 2012, ossia solo 10 anni fa. E’ possibile che i due avessero deciso di separarsi in forma privata già tre anni prima, nel 2009, e che per questo Alessandra Celentano abbia ammesso di essere casta da ben 13 anni. Lei e Trementozzi avrebbero mantenuto rapporti pacifici dopo la loro decisione di separarsi.

La vita privata

Alessandra Celentano ha confessato di essere molto esigente e di avere per questo delle difficoltà a trovare un partner adatto a lei.

“Il mio uomo ideale dovrebbe essere buono, generoso e intelligente. Mi piacciono quelli spontanei, però sono fatalista: se non arriva non succede niente. Mi definisco una zitella, sono casta da tredici anni. Quelli più giovani di me non li guardo e quelli più vecchi di me neanche. Quelli della mia età [ha 56 anni, ndr] li vedo già un po’ passatelli.

Quindi è difficile. Devo vergognarmi per questo?”, ha ammesso nel salotto tv di Francesca Fagnani. Prima o poi riuscirà a trovare la persona adatta a lei?