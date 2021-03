Alessandro Borghese è guarito dal Coronavirus: lo chef ha dato il lieto annuncio tramite social.

Alessandro Borghese ha finalmente sconfitto il Coronavirus e sui social ha dato l’annuncio ai suoi fan esprimendo la sua felicità nel poter finalmente abbracciare le sue figlie.

Alessandro Borghese guarito dal Coronavirus

Dopo settimane in isolamento domiciliare Alessandro Borghese – che non aveva manifestato sintomi particolarmente gravi del virus – ha annunciato di essere finalmente guarito.

Lo chef ha festeggiato abbracciando la moglie e le sue due bambine, e sui social ha ringraziato i medici e tutti coloro che gli hanno espresso il proprio calore durante l’isolamento. “Libero di abbracciarle! Grazie a loro, ho scoperto una forza che non credevo di possedere”, ha scritto lo chef più felice che mai sui suoi canali social.

Nei giorni scorsi tramite social Alessandro Borghese aveva rivelato di aver avuto febbre e dolori alle ossa per circa 5 giorni durante la sua battaglia contro la malattia. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio, e molto presto lo chef potrà tornare nella cucina del suo show 4 Ristoranti. Come lui nei mesi scorsi molti personaggi del mondo dello spettacolo si sono trovati a dover combattere contro il Coronavirus: tra loro anche Gerry Scotti, Carlo Conti, Alessandro Cattelan, Mara Maionchi e Iva Zanicchi (che a causa del virus ha perso suo fratello).

Di recente è guarita dal Covid anche Elettra Lamborghini, che a causa della sua positività al virus aveva dovuto rinunciare a prendere parte alle prime puntate dell’Isola dei Famosi.